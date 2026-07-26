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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 27 июля: кому сегодня важно переломить лень и бездействие

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Телец

Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 27 июля?

День мощной — позитивной и созидательной — энергетики, когда будет везти всем, кто перестанет мечтать, а начнет работать на результат. Любые — самые масштабные и грандиозные — планы обречены на успех, поэтому нельзя медлить — нужно использовать все возможности для того, чтобы прийти к поставленной цели победителем.

Главное — не гнаться одновременно за несколькими «зайцами», а выстраивать список задач в зависимости от их приоритета — от важных к малозначительным.

Телец

Тельцам, которые, как известно, являются не самыми решительными представителями зодиакального круга, сегодня особенно важно переломить лень и бездействие и начать двигаться в важном для них деловом или профессиональном направлении.

При этом, чем быстрее, активнее и решительнее они будут себя вести, тем больше у них появится шансов на успех. А вот от сомнений и рефлексии необходимо отказаться категорически — подобно гирям на ногах, они не дадут идти вперед, а, наоборот, заставят топтаться на месте.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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