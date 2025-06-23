Какому знаку Зодиака повезет 24 июня

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 июня?

День гармоничной и позитивной энергетики, к которой необходимо относиться осторожно и, что очень важно, бережно. Необходимо быть сдержанными в отношениях с окружающими – особенными неприятными нам – людьми, такое общение ни к чему хорошему не приведет. Важно также отказаться от рискованных шуток, которые могут обидеть собеседника – вернуть его расположение будет непросто. В споре, даже если его результаты для нас очень важны, не стоит настаивать на своем до последнего – нужно оставить за человеком право – как на собственное мнение, так и на собственные ошибки.

Скорпион

Скорпионам сегодня можно ставить перед собой любую деловую или профессиональную цель, включая те, которые еще вчера казались им недостижимыми. Главное – сосредоточиться на выполнении именно этой задачи, не отвлекаясь на другие – менее важные. Которые вполне могут подождать. В противном случае можно увязнуть в ворохе не самых важных вопросов, которые отнимут время и силы, но не позволят достичь поставленной цели.

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