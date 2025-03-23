Какому знаку Зодиака повезет 24 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 марта?

Нынешний день характеризуется мощной созидательной энергетикой, которую не только можно, н и нужно использовать для воплощения в жизнь наиболее важных и серьезных проектов. Также сложатся благоприятные условия для серьезных вопросов, касающихся личной жизни: признаваться в чувствах, делать предложения руки и сердца и отвечать на них согласием, и наоборот – принимать окончательное решение о судьбе отношений и расставаться, если другого выхода не существует.

Рыбы

Рыбы смогут решить важную профессиональную задачу, от которой – из-за повышенной степени сложности – отказались остальные их коллеги. Причем, на эту работу у иих уйдет не так уж много времени – вполне хватит первой половины дня. В результате представители знака вполне смогут рассчитывать на одобрение непосредственного начальства – как моральное в виде похвалы, так и материальное – в виде премии или повышения зарплаты

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