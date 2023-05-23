Какому знаку Зодиака повезет 24 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 мая?

Нынешний день не подходит для активных действий – они вряд ли окажутся успешными, поэтому лучше не тратить время и силы даром. Решая вопросы личной жизни, за правильным ответом необходимо обращаться не к разуму, а к сердцу: во-первых, ему не прикажешь, а, во-вторых, оно не обманет. Окружающим – даже неприятным – людям лучше не грубить: зачем встревать в никому не нужный конфликт – лучше пропустить мимо ушей чьи-то недобрые слова. Тем, кто хочет достичь важной профессиональной цели, лучше работать в одиночество: другие люди – даже если речь пойдет о коллегах – будут только отвлекать от важного дела.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно те, кто давно находится в отношениях, которые совершенно не развиваются – вполне могут рассчитывать на то, что им, наконец-то, признаются в любви или сделают предложение руки и сердца. Несмотря на то, что они давно этого ждали (а некоторые уже и отчаялись дождаться) подпрыгивать от радости все же не стоит – таким образом можно «смазать» всю картину. В конце концов, все формальности – прежде всего, в просьбе дать время на раздумье – должны быть соблюдены.

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