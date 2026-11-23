Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности.

Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 ноября?

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Нынешний день — впрочем, как и предыдущий — к активным действиям не располагает. Но и совсем отказываться от какой-либо деятельности не стоит — желательно найти себе занятие, которое принесет не только пользу, но и удовольствие, и при этом не отнимет много времени и сил.

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Для кого-то таким делом станет уборка в оме, а для кого-то –собственное хобби, особенно если человек занимается им практически на профессиональном уровне. Также желательно навести порядок в документах, чтобы — в случае необходимости — сразу же найти нужный.

Козерог

Козерогам — наконец-то! — удастся отвлечься от работы, которой они посвящают большую часть своей жизни, но и уделить внимание своему дому, причем, не только наведению порядка, но и созданию уюта.

Они могут заметить, что спартанской обстановке, в которой они привыкли существовать, не хватает хотя бы минимума симпатичных безделушек, которые сегодня и займут чвое место на полках. В результате представители знака с удивлением обнаружат, что не только отдыхать, но и работать в таком –обновленном — доме гораздо легче.

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