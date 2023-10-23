Какому знаку Зодиака повезет 24 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 октября?

День благоприятен для начала новых дел, давно отложенных в долгий ящик. От работы над второстепенными делами в это время лучше отказаться, поскольку они только отнимут время и силы, а желаемого результата не дадут. Важно также уделить внимание своей семье – особенно детям и пожилым родственникам: от первых удастся подпитаться энергией, вторым – подарить ее.

Лев

Велика вероятность значительного пополнения банковского счета, что само по себе уже является более чем приятное событие. Но еще более приятным будет возможность распорядиться полученными деньгами по собственному усмотрению, что даст им возможность приобрести то, о чем представители знака давно мечтают. Зная их характер, можно предположить, что это будет нечто роскошное, благодаря чему они смогут чувствовать себя особами королевской крови – такими, какими они привыкли себя видеть.

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