Какому знаку Зодиака повезет 24 октября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 октября?

День, когда — несмотря на то, что речь идет о финале рабочей недели и переходу к уикенду — категорически не рекомендуется бездействовать. Необходимое найти себе любое — пусть и не самое важное — занятие, но ни в коем случае не стоит сидеть сложа руки. Также очень важно в это время мыслить максимально позитивно — в таком случае энергетика следующего лунного месяца будет сохранять знак «плюс».

Близнецы

Близнецам, находящимся в упорном и напряженном поиске ответа на важный для них вопрос, звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который они увидят нынешней ночью. Возможно, расшифровать его будет не так просто, как покажется на первый взгляд, однако при наличии даже незначительной доли фантазии, это удастся сделать без особых затруднений. К тому же полученные в результате знания сразу же все расставят по своим местам — останется только принять их в качестве руководства к действию.

