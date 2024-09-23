Какому знаку Зодиака повезет 24 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 сентября?

День, когда все мы, включая злых и недоброжелательных людей, становимся добрее, отзывчивее и, как следствие, благороднее, вне зависимости от того, хотим мы того или нет. Мы руководствуемся не только собственными, но и чужими интересами, охотно идем навстречу тем, кто просит нас о помощи. Также в это время не только можно, но и нужно учиться чему-то новому: знания и навыки, приобретенные в это время, очень скоро пригодятся в работе.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют взяться за новый – масштабный – проект, который приведет к приятным переменам в их профессиональной жизни и материальном положении. Главное – завершить все дела, которые были начаты ранее, но по какой-то – скорее всего, объективной и уважительной – причине не были доведены до ума. Они постоянно будут требовать к себе внимания, а значит, преуспеть не удастся – лучше не рисковать.

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