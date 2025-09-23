- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 24 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 сентября?
День массы соблазнов и искушений, которым необходимо противопоставить силу воли, в противном случае о своей — нечаянно проявленной — слабости впоследствии придется серьезно пожалеть. Выбирая между добром и злом, необходимо тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага — он будет иметь огромное значение. Эмоции самого разного свойства, которые будут переполнять в это время, сделают нас совершенно невыносимыми, поэтому, если мы хотим сохранить с ними добрые отношения, проявите сдержанность.
Скорпион
Скорпионам несмотря на непростые энергии нынешнего дня, можно планировать серьезный разговор с начальством. Оно — к великому удивлению представителе знака — благосклонно отнесется к любому их приложению, включая просьбы материального характера — о повышении зарплаты или выплате премии. Но особое внимание звезды все-таки советуют обратить на обсуждение нового проекта — заработать в таком случае удастся гораздо больше.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 сентября
Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025: почему это ппасный период и кому стоит быть на чеку
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 сентября
Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели