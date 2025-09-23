Какому знаку Зодиака повезет 24 сентября

Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 сентября?

День массы соблазнов и искушений, которым необходимо противопоставить силу воли, в противном случае о своей — нечаянно проявленной — слабости впоследствии придется серьезно пожалеть. Выбирая между добром и злом, необходимо тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага — он будет иметь огромное значение. Эмоции самого разного свойства, которые будут переполнять в это время, сделают нас совершенно невыносимыми, поэтому, если мы хотим сохранить с ними добрые отношения, проявите сдержанность.

Скорпион

Скорпионам несмотря на непростые энергии нынешнего дня, можно планировать серьезный разговор с начальством. Оно — к великому удивлению представителе знака — благосклонно отнесется к любому их приложению, включая просьбы материального характера — о повышении зарплаты или выплате премии. Но особое внимание звезды все-таки советуют обратить на обсуждение нового проекта — заработать в таком случае удастся гораздо больше.

Реклама

Читайте также: