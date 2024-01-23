Какому знаку Зодиака повезет 24 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 января?

Мощный прилив позитивной – действенной и созидательной – энергии дает возможность преуспеть в самых сложных делах, на которые раньше не хватало ни смелости, ни возможностей – как физических, так и моральных. Впрочем, начиная работать над ними сегодня, необходимо разумно распределить силы, чтобы они не закончились в самый неожиданный момент – тогда придется бросить все на полпути.

Козерог

Козерогов ждет успех в любых финансовых операциях – от небольших и незначительных до крупных и важных – все их ждет успех. Не только можно, но и нужно вносить платежи, заключать сделки, подписывать контракты, открывать депозиты и банковские счета. Главное – не упустить важный шанс получить прибыль, поскольку подобное стечение обстоятельств повторится нескоро.

Читайте также: