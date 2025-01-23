Какому знаку Зодиака повезет 24 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 января?
Результативный, предназначенный для активных действий день, предназначенный для дел, отложенными в долгий ящик. Причем, касается это не только профессиональных, но и личных дел, что – с учетом пятницы – имеет особое значение. В отношениях с близкими людьми можно принимать важные решения и начинать перспективные «проекты», под которыми, прежде всего, подразумевается заключение крепких и надежных семейных союзов. Конфликтов быть не должно – сегодня люди настроены по отношению друг к другу доброжелательно и с симпатией, поэтому общаться с ними можно без опасений.
Близнецы
Близнецам, которые по какой-то причине до сих пор не могут похвастаться счастливой личной жизнью, сегодня получат шанс наконец-то устроить ее. Человека, который встретится сегодня на жизненном пути представителей знака, они смогут назвать своей второй половинкой – в прямом смысле этого слова: отношения, которые сложатся в результате, окажутся не только счастливыми и крепкими, но и продолжительными – как говорится, на всю оставшуюся жизнь.
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