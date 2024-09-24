Какому знаку Зодиака повезет 25-26 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 25-26 сентября?

23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, – время тяжелой лунной энергетики, которая готовит испытания во всех отраслях жизни. Особое внимание необходимо обратить на сферу личных отношений – здесь слишком вероятны разного рода "подставы" и предательства, от которых не застрахован никто. Тем не менее расстраиваться по этому поводу звезды не советуют: разорваться может только та связь, которая изжила свое – она освободит место для новой, настоящей.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют высказывать любые – включая самые смелые – профессиональные идеи, которые в эти дни придут им в голову. Они окажутся настолько перспективными, что их по достоинству оценит не только начальство, но и коллеги, которые – по умолчанию – являются конкурентами представителей знака. Еще бы, ведь будучи воплощенными в жизнь, замыслы принесут не только материальный достаток, но и известность в профессиональных кругах.

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