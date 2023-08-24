Какому знаку Зодиака повезет 25 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 августа?

День – несмотря на то, что он приходится на пятницу – благоприятен для начала новых дел – любой проект, взятый в этот день в работу, обязательно принесет успех. Можно также приступать к строительству дома или дачи, открывать свое дело или бизнес. Прилив сил, который многие почувствуют в это время, необходимо направить на добрые дела – со временем они вернутся к своим «авторам» сторицей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют принимать важные решения – как профессионального, так и личного свойства, поскольку сегодня они окажутся максимально верными. Главное, не торопиться: впопыхах можно сделать то, чего они опасаются – досадную ошибку. Впрочем, представителей знака трудно обвинить в отсутствии рассудительности: как правило, они тщательно взвешивают свои мысли и поступки, поэтому и сегодня – без подсказок со стороны – поступят аналогичным образом.

Читайте также: