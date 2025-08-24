Какому знаку Зодиака повезет 25 августа

Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 августа?

День, лунная энергия которого, как правило, четко разделяется на две равные половины — негативную и позитивную. С утра раздражительность — и даже агрессия — будут одолевать многих из нас, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей улучшится. В это время можно приурочить важные деловые переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, рассчитанные на длительное время. Упреки, которые мы сегодня можем услышать от окружающих, не стоит принимать близко к сердцу: к нам они не имеют никакого отношения, и обидчики уже через пару дней поймут, что были неправы.

Рак

Раки в этот день смогут достичь желаемого результата в любой сфере жизни и деятельности, но только в том случае, если методами, которыми они решат использоваться, окажутся максимально благородными: знаменитый принцип о том, что цель оправдывает средства, представителям данного знака категорически не подходит. Во-первых, он не приведет к успеху — скорее, все произойдет с точностью до наоборот. С другой, поступив нечестно, они будут корить себя за случившееся, что испортит все впечатление от победы.