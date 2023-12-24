Какому знаку Зодиака повезет 25 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 декабря?

День, когда в нашей жизни – тайно или явно – присутствует прошлое. Оно может принять любой облик – от неожиданно появившегося человека, когда-то много для нас значившего, до воспоминания – как приятного, так и не очень – которое будет сопутствовать нам в течение всего дня. Важно помнить, что в любом случае прошлое проявится в нашей жизни не просто так – скорее всего, оно будет нести подсказку относительно того, как поступить нынешней ситуации., поэтому отмахиваться от него нежелательно.

Телец

Тельцам, даже если их нынешняя личная жизнь удалась на все сто процентов, стоит вспомнить о своей былой – желательно первой – любви и позвонить или написать этому человеку. Даже если результатом такого общения станут приятные совместные воспоминания, это уже немало, но, возможно, оно принесет интересную информацию или подадут важную идею. Ну а максимальным результатом может стать спонтанное решение возобновить отношения – возможно, стоит дать им еще один шанс.

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