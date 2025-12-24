Телец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 25 декабря?

Обличительная черта нынешнего дня — огромный массив разнообразной информации, которую, несмотря на большое ее количество, нельзя игнорировать. Звезды советуют тщательно ее анализировать — велика вероятность того, что некоторые факты будут иметь огромное значение — для кого в профессии, а для кого и в личной жизни. Не последнюю роль в этот день будет играть интуиция, которая окажется особенно чувствительной, что позволит ей предсказывать вероятные события и подсказывать необходимую реакцию на несколько шагов вперед.

Телец

Тельцы сегодня смогут добиться от кого-то из окружающих всего, чего захотят, что особенно важно в отношениях с близкими людьми, особенно если в последнее время ладить с ними стало сложнее, чем раньше. Но при этом очень важно соблюсти два условия, без которых все получится не та, как хочется. Во-первых, сначала собеседника нужно похвалить и только потом высказывать ему свои претензии, а во-вторых, в любом случае поступок должен иметь целью позитив — за причинение зла обязательно придется отвечать.

