Какому знаку Зодиака повезет 25 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 февраля?
День, когда у нас как будто бы спадает с глаз пелена, благодаря чему открываются тайны, которые долгие годы не давали нам покоя, но при этом казалось, что гриф секретности не будет снят с них никогда. Новые знания, связанные с таким разоблачением, помогут разрулить нынешнюю – для многих из нас, не самую простую – жизненную ситуацию и выйти из нее победителем. Главное в данном процессе – настроиться на необходимую волну, отрешившись – хотя бы ненадолго – от земных дел и сосредоточиться на духовных моментах.
Весы
Весы получат своеобразный подарок от судьбы, которая – прямо у них на глазах – перевернет казавшуюся сложной профессиональную или житейскую ситуацию с ног на голову или наоборот, тут уж кому как больше нравится. В любом случае то, что еще вчера казалось неприятностью, сегодня окажется счастливым шансом и покажет, какие конструктивные шаги можно – и нужно – сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом. Главное – не впадать в панику и истерику, а принимать решения взвешенно и спокойно – как говорится, на трезвую голову.
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