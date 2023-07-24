Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 25 июля?

Время, когда каждого из нас будут одолевать страхи и тревоги, которые до этого дня дремали где-то в глубине души, а по его окончании снова спрячутся туда – до следующего раза. Плохое настроение, которое в некоторых отдельных случаях может переходить в депрессию, будет не более чем влиянием Луны (к реальности оно, к счастью, не имеет никакого отношения), поэтому нынешний день необходимо просто пережить, проявив спокойствие и терпение. Также очень важно свести к минимуму общение с людьми, которые нам дороги – слишком велик риск поссориться с сомнительной возможностью последующего примирения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, несмотря на сложные энергии дня, звезды советуют действовать – причем, чем активнее они будут это делать, тем лучше – как для них самих, так и для проекта, реализацией которого они занимаются. Лень не приветствуется ни в каком ее виде, даже если покажется, что она поможет восстановить силы – их хватит с лихвой и без праздного времяпрепровождения. Главное, что имеет смысл в это время, – результат, который превзойдет любые – даже самые смелые – ожидания.

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