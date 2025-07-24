Какому знаку Зодиака повезет 25 июля

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 июля?

День, когда можно постепенно начинать работу над проектом, идея которого пришла нам в голову некоторое время назад. Главное — делать все без спешки: в первой половине дня, когда энергия только начнет возрастать, нужно продолжать подготовку к активной деятельности, а уже после обеда — приступать к активным, но при этом неторопливым и продуманным действиям. День также благоприятен для получения новых знаний, которые в ближайшее время помогут в работе так что звезды советуют не полниться и чему-нибудь научиться.

Дева

Девы смогут получить подработку, которая не потребует от них много сил и времени, зато позволят неплохо заработать. Главное — приступить к ней после выполнения всех задач на основном месте работы, иначе можно попасть в цейтнот и не успеть ни там, ни там. Зато деньги, собранные в результате, можно будет потратить на свою мечту — отдых, который они давно заслужили, а уж каким именно он будет, зависит от каждого из них конкретно.

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