Какому знаку Зодиака повезет 25 июня

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 июня?

Один из самых сложных дней лунного календаря, негативная энергетика которого самым неприятным образом влияет на нашу психику, при этом сопротивляться ей — по причине упадка сил — практически невозможно. Остается только следовать правилам, которые дают на это время астрологи, призывая соблюдать осторожность во всех сферах жизни: нельзя верить на слово малознакомым — или незнакомым — людям, которые могут оказаться мошенниками, не носить с собой крупные суммы денег, не ходить в позднее время суток по темным и безлюдным улицам, не перебегать дорогу в не предназначенном для этого месте. Также очень важно не слушать и, особенно, не передавать сплетни, которые, как назло, окружающие хотят нам рассказать.

Рак

Раки — в отличие от других знаков Зодиака, которым сегодня лучше не делать резких движений — могут рассчитывать на серьезный успех в профессиональной и деловой сфере. Важным условием при этом является наличие подробного плана, следуя которому можно будет идти к поставленной цели огромными — семимильными — шагами, а желаемое удастся получить быстро и относительно легко. Нельзя сказать, что им совсем не придется прилагать усилия, но они будут минимальными.

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