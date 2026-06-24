ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
187
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 25 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Лев

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 июня?

Энергии нынешнего дня, как правило, делают людей эмоционально неустойчивыми — мнительными, обидчивыми, ранимыми и уязвимыми, поэтому очень важно держать себя в руках, чтобы не задеть других и не почувствовать себя жертвой.

Избавиться от неприятного ощущения и мировосприятия поможет душевное равновесие, которое каждый из нас волен обрести по-своему — так, как считает нужным: только мы знаем, что действительно приносит нам приятные эмоции. День также идеально подходит для занятий благотворительностью — удастся найти людей, которые действительно нуждаются в посторонней помощи.

Лев

Львы могут рассчитывать на приятные события, касающиеся их личиной жизни, особенно если смогут сместить фокус внимания со своей персоны на любимого ими человека. Надо признать, что делают это представители знака нечасто, поэтому сегодня он будет удивлен и впечатлен таким поворотом событий.

Под влиянием романтических чувств их близкий — на радостях — будет готов организовать им сюрприз, о котором они давно мечтали — даже в наше непростое время поводов для него можно найти предостаточно.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie