Какому знаку Зодиака повезет 25 июня

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 июня?

Энергии нынешнего дня, как правило, делают людей эмоционально неустойчивыми — мнительными, обидчивыми, ранимыми и уязвимыми, поэтому очень важно держать себя в руках, чтобы не задеть других и не почувствовать себя жертвой.

Избавиться от неприятного ощущения и мировосприятия поможет душевное равновесие, которое каждый из нас волен обрести по-своему — так, как считает нужным: только мы знаем, что действительно приносит нам приятные эмоции. День также идеально подходит для занятий благотворительностью — удастся найти людей, которые действительно нуждаются в посторонней помощи.

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Лев

Львы могут рассчитывать на приятные события, касающиеся их личиной жизни, особенно если смогут сместить фокус внимания со своей персоны на любимого ими человека. Надо признать, что делают это представители знака нечасто, поэтому сегодня он будет удивлен и впечатлен таким поворотом событий.

Под влиянием романтических чувств их близкий — на радостях — будет готов организовать им сюрприз, о котором они давно мечтали — даже в наше непростое время поводов для него можно найти предостаточно.

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