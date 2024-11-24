Какому знаку Зодиака повезет 25 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 ноября?

Нынешний день – и в этом смысле символично, что он выпадает на понедельник – нужно посвятить воплощению в жизнь новых – масштабных – проектов. Можно также совершать смелые поступки и принимать серьезные решения, на которые в любое другое время мы бы не осмелились. Как правило, к этому дню все, что мешало нам двигаться вперед, оказывается разрушенным, поэтому можно отрывать новую страницу своей жизни и «писать» на ней более интересную и многообещающую историю.

Рак

Раки – во всяком случае, так считают звезды – могут воплотить в жизнь свою мечту, настолько смелую, что представители знака никогда не думали о ней, как о реальности. Главное, на пути к этой цели не останавливаться на достигнутом: любой промежуточный результат окажется менее значимым чем конечный, поэтому нежелательно «тормозить» и довольствоваться тем, что уже имеется в наличии. Возможно, представителям знака, которые любят пятиться назад, трудно будет действовать так, как им предписано, но иным путем получить желаемое они не смогут.

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