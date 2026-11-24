Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 25 ноября?

Нынешний день категорически не подходит не только для грусти и печали, но и просто для плохого настроения — оно категорически не понравится звездам, которые могу счесть такое поведение неблагодарностью.

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Но и предаваться безумному веселью тоже нежелательно — очень важно держать себя в руках, не позволяя эмоциям руководить нашими чувствами и поступками. Лучше всего — найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей и сосредоточиться на позитиве. А вот спортом сегодня лучше не заниматься — повышенная эмоциональность может стать причиной травмы.

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Водолей

У Водолеев сегодня будет весомый повод для праздника, который им не только можно, но и нужно отметить. Но представителям знака не стоит надеяться, что кто-то — включая близких друзей и родственников — подготовит им этот торжественный момент.

Разумеется, они с удовольствием разделят приятный — и торжественный — момент, но заниматься организационными моментами не станут. Поэтому придется хлопотать самим, но, учитывая повод для праздника, они — несмотря на всю их трудоемкость — окажутся очень приятными.

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