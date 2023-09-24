Какому знаку Зодиака повезет 25 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 сентября?

День идеально подходит для начала рабочей недели: он переполнен позитивной энергией и дает силы для любой работы – особенно, если речь будет идти о глобальных проектах. Не стоит растрачивать силы на мелочи – причем, это касается не только мелких, незначительных дел, но и разговоров, не имеющих реальной цели, и общения с людьми, которые не играют в нашей жизни никакой роли. Можно отправляться к поездкам любой дальности и направленности – удачными будут и командировки, и путешествия.

Козерог

Козероги сегодня могут рассчитывать на удачу и везение в сфере, которую они считают главной в своей жизни – профессиональной. Взятый сегодня старт поможет представителям знака двигаться стремительно и достичь желаемых результатов быстрее, чем в любое другое время. Главное – действовать решительно, не останавливаться по полпути, не отвлекаться на решение второстепенных вопросов и пустопорожние разговоры. Успех в этот день – впрочем, как и всегда – ждет прежде всего тех, у кого есть достаточная мотивация.

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