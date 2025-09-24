ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 25 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Дева

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 25 сентября?

День, когда нельзя принимать необдуманные решения — каждое должно быть хорошо обмозговано и тщательно взвешено. Нежелательно браться за важные деловые проекты — на их реализацию, скорее всего, не хватит сил, так что желательно заниматься доведением до ума старых дел, которые уже довольно долгое время находятся в работе, но так по какой-то причине и не доведены до ума.

Дева

Девам не стоит приступать к работе над проектом, который давно стоит в планах на будущее, не подготовившись. Самое главное в данном случае — получить максимум необходимой информации, а ее можно почерпнуть не только в соответствующей литературе, но и у коллег, которые раньше сталкивались с подобными задачами и успешно их решили. Не стоит пренебрегать чужим успешным опытом — он даст возможность получить свой, не менее важный.

