Какому знаку Зодиака повезет 26-27 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 26 и 27 апреля?

19-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, у астрологов пользуется репутацией сатанинского. Его опасность важно осознавать, но не стоит преувеличивать: соблюдая правильную линию поведения, можно справиться с его негативным веянием. Прежде всего необходимо ограничить общение с окружающими, особенно если речь идет о токсичных людях, и – разумеется, по возможности – реже покидать свое жилище, которое является естественным укрытием от всех угроз нынешнего мира.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют подумать об энергетике собственного дома, который – при таком пренебрежительном к нему отношении – очень скоро перестанет быть для них надежным тылом. Финал недели – самое подходящее время для генеральной уборки, сделав которую Львы уже в начале следующей недели, почувствуют, что Фортуна поворачивается к ним лицом – главное, выбросить вещи, собирающие негативную энергетику: хлам и предметы, подаренные недоброжелательными людьми.

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