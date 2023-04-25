Какому знаку Зодиака повезет 26 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 апреля?

День, когда важно осмотрительно и осторожно обращаться со словами, поскольку мгновенно достигать своей цели и материализовываться буквально на глазах будет все, высказанное вслух – молитвы, заговоры, заклинания, выступления на профессиональном совещании и – особенно! – брошенные в сердцах, в запале недобрые пожелания. О последних, которые со временем вернутся бумерангом, придется всерьез пожалеть, поэтому желательно несколько раз подумать, прежде чем произнести их. Зато на добрые слова можно не скупиться – они привлекут в нашу жизнь только хорошие события.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам сегодня не только можно, но и нужно презентовать свои идеи или уже созданные произведения – например, книгу или картины. В любом случае аудитория – начальство или публика – примут созданное трудом и талантом представителей знака с восторгом и восхищением, а также предложат продвигать его и дальше, давая возможность и заработать, и прославиться. Главное, иметь запас сил, которые позволят пройти длинную дистанцию, не сбавляя темпа – путь к известности непрост и продолжителен, но конечный результат стоит потраченных на него усилий.

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