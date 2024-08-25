Какому знаку Зодиака повезет 26 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 августа?

Нынешний день, как правило, создает препятствия на пути к любым целым – от профессиональных до личных, но успех – и это логично – ждет тех, кто не побоится и сможет их преодолеть. Важно также не дать низменным инстинктам – зависти, злобе, ненависти. жадности, которым сегодня будут подвергнуты все без исключения, дать взять верх над человеком – необходимо противиться им настолько, насколько это будет возможно. Раздражительность, которую мы будем ощущать в первой половине дня, во второй сменится агрессией, что особенно опасно для отношений с теми, кто нам дорог – важно сдерживать себя, хотя порой это будет довольно трудно. К счастью, уже завтра «ветер» лунных энергий переменится, так что нужно просто подождать.

Телец

Тельцы, несмотря на все сложности дня. смогут достичь поставленной – скорее всего, профессиональной – цели, если будут вести себя в соответствии лунными законами нынешнего дня. С самого утра, занявшись работой, им стоит сделать перерыв только на обед, уделяя все оставшееся время решению рабочих задач. В таком случае им просто некогда будет реагировать на вызовы, связанные с агрессивным поведен

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