Какому знаку Зодиака повезет 26 августа

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 августа?

День, когда на первую половину дня, в течение которой нас накроет раздражительность и даже агрессия, нельзя планировать важные дела, включая серьезные деловые переговоры, поэтому их нужно перенести на послеобеденное время, когда тучи развеются, а энергетика приобретет позитивную «окраску». От любой физической нагрузки, даже если речь будет идти о занятиях спортом, лучше отказаться — она чревата серьезным переутомлением. Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания, на которые сегодня будут щедры окружающие люди: они через пять минут забудут о сказанном, поэтому и нам не стоит переживать.

Весы

Весам звезды рекомендуют ставить перед собой серьезные и масштабные — можно даже сказать, глобальные — профессиональные цели, в отличие от представителей других знаков они смогут довольно быстро, хоть и не без определенных усилий, реализовать их. Главное, перед тем, как будет начата работа, просчитать вои действия — а заодно и их последствия — на несколько шагов вперед, импровизации и экспромты к успеху их не приведут — не стоит на это рассчитывать.

