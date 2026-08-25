- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 26 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 августа?
День сложных энергетических потоков и ситуаций, решение которых далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд: их можно повернуть как в одну, позитивную, так и в другую, негативную сторону.
Соблазны, которым окажется очень сложно противостоять, могут подстерегать повсеместно, и только от каждого конкретного человека зависит, поддастся он им или нет. Также велика вероятность плохого настроения, которое осложнит жизнь во всех ее сферах, начиная от работы и заканчивая отношениями с окружающим — в том числе, и близкими — людьми, но перебороть его опять-таки в наших силах — как говорится, было бы желание
Скорпион
Скорпионы, несмотря на сложные энергии нынешнего дня, смогут найти общий язык с любым — даже самым несговорчивым — собеседником, кем бы он им ни приходился — близким, любимым или совершенно посторонним.
Уверенностью в своих словах представителей знака обеспечат звезды, а необходимые для убедительности факты и аргументы они найдут сами — с этим у них никогда не бывает проблем. Главное — высказывать их спокойным и доброжелательным тоном, поскольку резкие слова и пренебрежение вряд ли позволят хоть с кем-то достичь договоренности.
Читайте также:
Украина вступает в новый цикл: почему 2026–2027 может стать переломным годом
Ретроградная Венера с 15 августа по 15 декабря 2026 года: что изменится в отношениях и деньгах
Сонце во Льве с 23 августа по 23 сентября 2026 года: время, когда придется разобрать свою жизнь по полочкам