Какому знаку Зодиака повезет 26 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 декабря?

День – в силу своей негативной энергетики – не подходит для работы: если совсем ее избежать нельзя, лучше сосредоточиться на рутинных – не требующих особого внимания – делах. Вероятны конфликты с окружающими, которые будут вспыхивать по любому поводу, поэтому с другими людьми – разумеется, если это возможно – нужно общаться как можно меньше. Также легко будет попасть под чужое влияние и стать жертвой чужой непорядочности, поэтому к сомнительным предложениям и обещаниям важно относиться с осторожностью.

Дева

Девам можно принимать важные – прежде всего, профессиональные – решения, которые уже завтра определят действия представителей знака. Оно имеет все шансы для того, чтобы стать единственно верным, а – впоследствии – и продуктивным, но только в том случае, если удастся все тщательно продумать и взвесить. Экспромт в данном случае – не самая лучшая тактика, поэтому от нее лучше отказаться – только здравый смысл и четкий расчет.

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