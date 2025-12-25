Какому знаку Зодиака повезет 26 декабря

Лев / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 декабря?

Позитивный в энергетическом отношении день, когда сил – как физических, так и моральных – будет очень много, но расходовать их нужно разумно и экономно. Наметив себе какой-то проект, можно готовиться к активной деятельности, а вот начинать работу в пятницу не стоит – за время выходных все намерения «улягутся» в голове к тому же, возможно, захочется скорректировать свои планы в сторону их оптимизации. Также в течение дня необходимо пребывать в хорошем – оптимистичном – состоянии духа: так легче будет решать любые – даже очень сложные – вопросы.

Лев

Львы смогут принять важное решение, на которое они, несмотря на присущую им смелость, граничащую с опрометчивостью, никак не могут отважиться. Правда, для этого им придется приложить определенные усилия, проведя своеобразный «мозговой штурм». Конечно, учесть абсолютно все факторы «за» и «против» не удастся – в последний момент всегда может обнаружиться неожиданное, но важное обстоятельство, которое скорректирует наши намерения, тем не менее, лишний раз все продумать не помешает.

Реклама

Читайте также: