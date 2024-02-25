Какому знаку Зодиака повезет 26 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 февраля?

День обретения внутренней и внешней гармонии, которую дает почувствовать позитивная космическая энергия. Можно приступать к работе над новыми проектами – особенно если они имеют отношение к творчеству в любом его виде. Рутинные занятия, даже самые важные и необходимые, лучше отложить. Можно также покупать и продавать движимое и недвижимое имущество, и отправляться в путешествие – несмотря на эпидемию, оно окажется удачным.

Весы

Весы могут рассчитывать на благоприятные условия для достижения любой – даже очень сложной и трудоемко – цели. Будет казаться, что на стороне представителей знака находится сама судьба, которая поможет им в выполнении любой задачи. Самое главное в сложившейся ситуации – не упустить счастливый шанс получить желаемое, поскольку повторится он не скоро.

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