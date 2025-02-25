Какому знаку Зодиака повезет 26 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 февраля?
День, когда для многих велик соблазн казаться тем, кем человек не является на самом деле – более важной, значительной, сильной или умной особой. Важно помнить, что произвести неизгладимое. Но при этом ложное впечатление на окружающих можно один-два раза, а затем придется его подтверждать, что – без веских оснований – довольно трудно, так что лучше и не начинать играть важную персону – слишком хлопотно.
Весы
Весы могут рассчитывать на получение долгожданных выплат, на которые они уж не рассчитывали, что само по себе уже станет для них большим праздником. Ну, а если учесть, что на эти деньги они смогут приобрести от, о чем давно мечтали, то можно представит себе, всю степень полученного ими удовольствия. Правда, выбирать покупку – особенно, дорогостоящую – нужно неторопливо и тщательно, в противном случае придется оформлять возврат, а это не самый приятный процесс.
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