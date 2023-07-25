Какому знаку Зодиака повезет 26 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 июля?

День мощной позитивной энергетики, которая окажется особенно благоприятной для новых начинаний. Счастливый шанс может выпасть каждому, но действительно повезет только тому, кто сумеет им воспользоваться, а для этого нужно не только желание, но и умение, а также усилия – даром даже в такое время получить ничего не удастся. Имеет смысл наконец-то заняться делом, которое долго время существовало только в планах, а то и вовсе – в мечтах, зато теперь для его осуществления сложатся максимально благоприятные условия.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые трепетно относятся к своей семье в целом и своей второй половинке в частности, могут переживать из-за того, что отношения с ним в последнее время не ладятся. Более того, между представителями знака и их второй половинкой, вполне возможно, пробежала черная кошка, поэтому срочно нужно исправлять положение. Сегодня сложатся благоприятные условия для примирения, главное, в разгар «переговоров» не начать вспоминать былые обиды – это может привести к новому витку конфликта.

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