Какому знаку Зодиака повезет 26 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 июня?

Не самый приятный день лунного календаря, темные энергии которого делают нашу жизнь сложной если и не во всех, то во многих отношениях. Силы зла обретают довольно серьезную силу, причем они выходят на поверхность не только и не столько из земли, сколько из души каждого человека, наделяя его качествами, о которых он, возможно, и не подозревает. Единственное, что могут посоветовать в такое время звезды, – это соблюдать осторожность, ведь в таком состоянии можно сделать много такого, о чем уже завтра придется серьезно пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – пожалуй, единственный знак, представителей которого сегодня, несмотря на всеобщую и всеобъемлющую напряженность, ждут приятные сюрпризы. Что касается сферы, в которой они произойдут, то у каждого из них она окажется своей, и тут существует масса вариантов – от профессиональной до личной жизни. Главное, быть готовым к событиям, которые могут произойти в это время, и не спугнуть удачу резким словом или критическим замечанием, тем более что сделать это будет очень легко, а вот вернуть расположение Фортуны в ближайшее время не удастся.

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