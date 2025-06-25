Какому знаку Зодиака повезет 26 июня

Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 июня?

Можно постепенно приступать к воплощению в жизнь планов, которые был намечены в конце старого и начале нового лунного месяца, то есть, накануне. Поставленных целей удастся достичь, но только в том случае, если старт окажется не резким, а плавным и постепенным. Также очень важно с вниманием относиться к любой информации, из какого бы источника они ни поступала. Слухи и сплетни, разумеется, не самый благородный из них, но сегодня он может принести пользу, поскольку степень его достоверности будет достаточно высокой.

Близнецы

Близнецам сегодня не только можно, но и нужно встречаться с дорогими и близкими им людьми – родными, любимыми и лучшими друзьями. Общение с ними, во-первых, принесет всем сторонам массу приятных эмоций, что в наше непростое время уже немало. Ну, а во-вторых, его результатом, как ни странно это может прозвучать, стает реальная польза в виде житейского совета, в котором – как никогда! – нуждаются сейчас представители знака.

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