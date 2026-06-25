Какому знаку Зодиака повезет 26 июня

Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности.

Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 июня?

День, энергии которого делают нас чрезмерно эмоциональными и, как следствие, мнительными, впечатлительными и обидчивыми. Избавиться от этих неприятных чувств и ощущений, можно будет, только обретя душевное равновесие. Если же этого не сделать, овладевший человеком негатив не даст ему полноценно жить и работать, а, значит, день окажется безнадежно испорченным. Также это один из лучших дней для занятия благотворительностью, когда добрые дела делать не только благородно, но и выгодно.

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Весы

Весы, как правило, не страдают от заниженной самооценки, но сегодня им удастся значительно усилить и увеличить ее. Ракой рост уверенности в себе и своих силах будет связан с победой — как профессиональной, так и личной, которую предстаивтелям знака удастся достичь в этот день.

Главное — исключить возможность высокомерия, которое окажется спутником стечения обстоятельств, поскольку оно может не самым лучшим образом отразиться на отношениях с окружающими людьми, свой успех нужно воспринимать — и демонстрировать — с достоинством.

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