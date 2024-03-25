Какому знаку Зодиака повезет 26 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 марта?

Нынешний лунный день создан высшими силами для радости и веселья, что в наше время не всегда бывает актуально. Но это не значит, что нужно отказаться от позитивных эмоций – главное, понять откуда их черпать и куда «вкладывать». Существует масса соответствующих ниш: общение с приятными людьми – прежде всего, детьми – и животными, занятия творчеством, наслаждение искусством – чтением, живописью, классической музыкой. Главное, контролировать свои эмоции, под влиянием которых можно сказать или сделать то, в чем впоследствии придется раскаиваться.

Телец

Тельцам, которых давно не устраивает размер их заработной платы, звезды советуют именно сегодня пообщаться с начальством на эту тему. Представителям знака удастся подобрать правильные слова и аргументы, которые позволят убедить руководство в том, что они не только нуждаются, но и достойны ее увеличения, оно же – в свою очередь – признает их справедливыми. Так что не стоит терять такую прекрасную возможность – шанс, подобный этому, повторится нескоро, а значит, будет упущено время и, что немаловажно, потеряны деньги.

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