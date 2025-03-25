Какому знаку Зодиака повезет 26 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 марта?

День, когда силы – как физические, так и моральные – находятся на исходе, поэтому звезда советуют расходовать их максимально экономно. Тратить энергию нужно только на действительно важные. Не стоит принимать во внимание агрессию, которая может исходить от окружающих – в том числе и совершенно незнакомых – людей: скорее всего, неадекватная реакция – психологическая проблема, которая касается только их, поэтому правильно будет их проигнорировать, тогда свою злобу они против себя же и направят. Также в это время не стоит тратить деньги впустую – приобретать нужно только то, что действительно необходимо, от лишнего желательно обойтись.

Лев

Львам повезет во всем, что так или иначе касается интеллектуальной деятельности, хотя она и не считается их сильной стороной. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что не только литературное творчество или журналистская работа, но и разгадывание кроссвордов может привести к неожиданному, но очень важному и интересному результату. Одним удастся разгадать профессиональную загадку, а другим – создать произведение искусства в той сфере, в которой лежат его интересы – не больше и не меньше.

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