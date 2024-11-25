Какому знаку Зодиака повезет 26 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 ноября?

Нынешний день, когда лучшей компанией для любого человека станет он сам, звезды советуют провести в одиночестве. Лучше всего перевести работу в дистанционный режим – это сведет к минимуму контакты с другими людьми, которые сегодня вместо радости принесут огорчения. Свободное время, которое удастся «выкроить» за счет часов, как правило, приходившиеся на дорогу из дома на работу и обратно, необходимо посвятить отдыху, что позволит восстановить угасающие силы – как физические, так и моральные.

Скорпион

Скорпионам сегодня звезды настоятельно рекомендуют посетить начальственные кабинеты в государственных организациях, в которых представителям знака необходимо оформить важные документы. Чиновники., к которым им нужно будет обратиться, окажутся на редкость любезными и услужливыми, а бумаги, за которыми они, собственно, и придут, оформят быстро и без проволочек. Не стоит упускать такой удачный шанс решить важные вопросы, как говорится, «малой кровью».

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