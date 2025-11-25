ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 26 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Лев

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 ноября?

День, когда каждое слово может как улучшить нашу жизнь, так и обернуться против нас, поэтому необходимо максимально осторожно выбирать выражения. В отношениях с окружающими людьми важно демонстрировать не только выдержку, но и благородство: возможно, кто-то из них поступит некрасиво, но это не повод, уподобляясь им, вести себя соответствующим образом. Все запланированные на этот день дела следует приурочить к первой его половине, а вторую, несмотря на разгар рабочей недели, посвятить отдыху, чтобы восстановить силы перед рабочей неделей.

Лев

Львам — особенно тем из них, кто давно думал о пере5ходе на другое место работы и даже смене рода деятельности — имеет смысл начать двигаться в этом направлении: изучить существующие в интернете вакансии, разослать резюме, обратится за помощью к друзьям и знакомым. Скорее всего, необходимое содействие придет именно из последнего «источника»: закон шести рукопожатий еще никто не отменял, и интересная должность с высокой зарплатой обязательно найдется.

