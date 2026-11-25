Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 26 ноября?

День, когда главным врагом для нас является чужое мнение: его не стоит спрашивать даже у тех, кому мы безоговорочно доверяем, и уж тем более не стоит прислушиваться к рекомендациям людей, у которых мы его не спрашивали. Даже если мы просто примем его к сведению, оно может подсознательно оказать на нас влияние, заставив потупить наперекор собственным убеждениям и предпочтениям.

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День также категорически не подходит для лени — из-за нее мы можем пропустить важный деловой и финансовый шанс, которого ждали долгое время. На агрессию, которую могут проявлять по отношению к нам окружающие люди, лучше всего не обращать внимания: возможно, такая сдержанность окажется сложной, но впоследствии она себя оправдает.

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Рак

У Раков, давно ожидающих момента, когда черная полоса в их жизни наконец-то сменится белой, похоже, появится повод для радости — с этого дня их жизнь хоть и медленно, но неуклонно начнет двигаться к лучшему.

Обстоятельства резко изменятся и представителям знака останется только сориентироваться и понять, как действовать, чтобы вписаться в трансформировавшуюся ситуацию. Отказаться от привычного негативного мировоззрения, перестроившись на позитивное, необходимо, хоть и не так просто, как кажется на первый взгляд.

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