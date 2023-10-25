Какому знаку Зодиака повезет 26 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 октября?

День позитивной, но при этом невероятно мощной энергетики, которая принесет успех только тому, кто сможет ею управлять. Если же дать ей возможность вырваться на волю, неизвестно, как сложатся обстоятельства: она может подхватить человека и закружить его, как щепку в водовороте, что приведет совсем не к тому результату, на который изначально рассчитывали. Моральное напряжение, обусловленное давлением энергетики дня на психику, может привести к перепадам настроения, что опасно как для профессиональной деятельности, так и для отношений с окружающими людьми – особенно родными и близкими.

Водолей

Как правило, звезды удерживают представителей этого – азартного и бесшабашного – знака от рискованных действий, поскольку они могут увлечься и потерять больше, чем выиграть. Но сегодня разумная доля риска им не повредит – почему бы не испытать судьбу, купив лотерейный билет: стоить он будет немного, а вот результат может оказаться более чем впечатляющим. Впрочем, даже если выиграть не удастся ничего, потери окажутся минимальными.

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