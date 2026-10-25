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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 26 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня = 26 октября?

Нынешний день больше подошел бы для выходного дня: с одной стороны, его позитивные — праздничные — энергии жаль тратить на понедельник, с другой — хорошее настроение и нежелание что-либо делать плохо сочетаются с началом рабочей недели.

К тому же, в такое время очень важно сдерживать эмоции — даже позитивные — и контролировать свое поведение, поскольку оно может выйти за рамки благопристойности и осторожности. Одновременно нельзя падать духом, переживать и грустить — необходимо во всем искать позитив и сохранять оптимистическое состояние духа.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют начинать работу над любыми — даже очень сложными и трудоемкими — профессиональными и бизнес-проектами: обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом для серьезных достижений.

Главное — отказаться от любых сомнений, которые могут преследовать представителей знака, несмотря на позитивные энергии дня. Неуверенность в себе и предмете, которым они решат заняться, может поставить под вопрос будущий успех, поэтому очень важно избавиться от таких — неконструктивных — чувств.

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