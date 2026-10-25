Какому знаку Зодиака повезет 26 октября

Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня = 26 октября?

Нынешний день больше подошел бы для выходного дня: с одной стороны, его позитивные — праздничные — энергии жаль тратить на понедельник, с другой — хорошее настроение и нежелание что-либо делать плохо сочетаются с началом рабочей недели.

Реклама

К тому же, в такое время очень важно сдерживать эмоции — даже позитивные — и контролировать свое поведение, поскольку оно может выйти за рамки благопристойности и осторожности. Одновременно нельзя падать духом, переживать и грустить — необходимо во всем искать позитив и сохранять оптимистическое состояние духа.

Реклама

Скорпион

Скорпионам звезды советуют начинать работу над любыми — даже очень сложными и трудоемкими — профессиональными и бизнес-проектами: обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом для серьезных достижений.

Главное — отказаться от любых сомнений, которые могут преследовать представителей знака, несмотря на позитивные энергии дня. Неуверенность в себе и предмете, которым они решат заняться, может поставить под вопрос будущий успех, поэтому очень важно избавиться от таких — неконструктивных — чувств.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров