Какому знаку Зодиака повезет 26 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 сентября?

День сострадания и милосердия, который – как нельзя лучше – подходит для повсеместного милосердия. Добро – как и зло – будучи сделанными сегодня, обязательно вернуться сторицей, поэтому выбор между двумя этими крайностями необходимо делать максимально осторожно. Поскольку в большинстве случаев – исключительно под влиянием лунных энергий – окружающие нас люди будут настроены негативно и агрессивно, не стоит реагировать на провокации и отвечать аналогичным образом. Такая ситуация может привести к бурному, но совершенно бессмысленному конфликту, о котором уже завтра придется пожалеть.

Весы

Весы получат редкую возможность начать новую – счастливую – страницу своей жизни: обстоятельства сложатся таким образом, что по многим жизненным и профессиональным направлениям удастся продвинуться в сторону достижения поставленных ранее целей. Главное – проанализировать предыдущий этап, обнаружить ошибки и решить, каким образом их можно исправить. Таким образом дорога к светлому – во всех отношениях – будущему окажется расчищенной, останется только победоносно по ней идти.

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