Какому знаку Зодиака повезет 26 сентября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 сентября?

Спокойный и неторопливый день, который будет «течь» как река с плавным течением. Лучшая линия поведения — почувствовать неспешность и степенность энергий дня и подчиниться им, любое сопротивление и попытка всему вопреки действовать активно обернется не во благо человеку, а против него. Нежелательно отправляться в поездки — как дальние, так и ближние: они не оправдают возложенных на них ожиданий.

Телец

Тельцам, поставившим перед собой важную профессиональную цель, необходимо идти к ей, не отступая и не делая «шагов» в сторону — жаль терять драгоценное время, которое можно потратить более эффективно и плодотворно. Также необходимо отказаться от пустых — не имеющих отношения к работе — разговоров, они отнимут необходимую для нее энергию, в то время как сосредоточившись на выполнении задач, удастся достичь успеха.

