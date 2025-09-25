- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 26 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 сентября?
Спокойный и неторопливый день, который будет «течь» как река с плавным течением. Лучшая линия поведения — почувствовать неспешность и степенность энергий дня и подчиниться им, любое сопротивление и попытка всему вопреки действовать активно обернется не во благо человеку, а против него. Нежелательно отправляться в поездки — как дальние, так и ближние: они не оправдают возложенных на них ожиданий.
Телец
Тельцам, поставившим перед собой важную профессиональную цель, необходимо идти к ей, не отступая и не делая «шагов» в сторону — жаль терять драгоценное время, которое можно потратить более эффективно и плодотворно. Также необходимо отказаться от пустых — не имеющих отношения к работе — разговоров, они отнимут необходимую для нее энергию, в то время как сосредоточившись на выполнении задач, удастся достичь успеха.
