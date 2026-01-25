Какому знаку Зодиака повезет 26 января

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 26 января?

День, когда необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем — только так можно будет избежать неприятностей, вероятных в это время. Из-за высокого риска быть обманутыми не стоит верить на слово другим людям: особенно это касается незнакомцев, но и близкие люди — не подумав или по ошибке — могут преподнести неприятный сюрприз. Во избежание финансовых потерь нежелательно делать покупки — особенно важные и крупные.

Скорпион

Скорпионам во всех событиях, которые будут происходить с ними в этот день, какими бы они ни были на первый взгляд, искать только хорошее. И дело не в пресловутом позитивном мышлении, хотя оно тоже работает на улучшение жизненной ситуации во всех сферах жизни. Просто в каждом случае, отыскав положительные качества, представители знака, оттолкнувшись от них, смогут развить тенденцию и добиться успехов даже там, где другие потерпели бы неминуемое и очень обидное поражение.

