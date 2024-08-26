Какому знаку Зодиака повезет 27-28 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 27 и 28 августа?

24-й лунный день, который продлится двое календарных суток, благоприятен для активных – прежде всего, прессовальных – действий, принятия важных решений, начала работы над серьезными – глобальными – проектами, которые окажутся успешными. Зачастую именно в такое время мы открываем новую – чистую – страницу своей жизни, и то, что будет на ней написано, зависит исключительно от нас. На «развалинах», оставшихся от старого «фундамента» можно стоить новый «дом» – как в прямом, так и в переносном смысле. В решении самых разных вопросов, можно рассчитывать не только на себя, но и на других: люди настроены позитивно, и помощь придет даже от тех, от кого мы ее совсем не ждем.

Лев

Львам звезды рекомендуют обратить особое внимание на решение финансовых вопросов – удача ждет их именно в этой сфере. Велика вероятность прибыли, а которую они, возможно, и не рассчитывают – например, ценного подарка или премии за хорошую работу, которую решит выплатить им начальство. Нельзя исключать и выигрыша в лотерею – правда, для этого им придется купить лотерейный билет, иначе ничего не получится.

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