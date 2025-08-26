Какому знаку Зодиака повезет 27 августа

Рак / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 27 августа?

День, когда — под влиянием своеобразных лунных энергий — нас может преследовать недовольство всем миром, но прежде всего самими собой, своим положением и достижениями — как профессиональными, так и личными. Поскольку это ощущение не имеет ничего общего с реальным положением дел, не стоит делать из него трагедию — уже завтра от него не останется и следа. Но и пренебрегать действенным улучшением своего жизненного положения –звезды приветствуют инициативу такого рода.

Рак

Ракам сегодня очень важно отказаться от присущих им скромности и застенчивости, а наоборот, проявить смелость и настойчивость, которые, как правило, даются им с большим усилием. Причем касается такая необходимость как профессии, так и личной жизни. В первом случае нужно проявить профессиональную инициативу, предложив начальству новую — продуктивную и перспективную — идею, во втором — вызвать на откровенный разговор любимого человека и признаться ему в своих чувствах.

Реклама

Читайте также: